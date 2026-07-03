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Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık

Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:383/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıklayarak ihracatta tarihi bir rekora imza atıldığını duyurdu. Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı seviyesine ulaştığını belirten Bolat, son 12 aylık ihracatın ise ilk kez 278 milyar doları aştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaştık.

Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk

Yılın ilk 6 ayı itbariyle baktığımızda 3,6 milyar dolar yıllıklandırılmış açık var. Dünya ekonomisindeki kaoslara rağmen sadece 3,6 milyar dolar açık vererek kapatmayı başardık. "

Ayrıntılar geliyor...


#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#dış ticaret verileri
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