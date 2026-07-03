Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık

"Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaştık.

Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk

Yılın ilk 6 ayı itbariyle baktığımızda 3,6 milyar dolar yıllıklandırılmış açık var. Dünya ekonomisindeki kaoslara rağmen sadece 3,6 milyar dolar açık vererek kapatmayı başardık. "