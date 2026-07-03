Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıklayarak ihracatta tarihi bir rekora imza atıldığını duyurdu. Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı seviyesine ulaştığını belirten Bolat, son 12 aylık ihracatın ise ilk kez 278 milyar doları aştığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
"Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaştık.
Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk
Yılın ilk 6 ayı itbariyle baktığımızda 3,6 milyar dolar yıllıklandırılmış açık var. Dünya ekonomisindeki kaoslara rağmen sadece 3,6 milyar dolar açık vererek kapatmayı başardık. "
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