Emekliden turizme imalattan dijitale 135 milyar TL teşvik

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba teklifinin etki analizine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin 2026 yılının ikinci yarısındaki bütçe maliyeti 79 milyar lira olarak hesaplandı. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emekli yararlanacak. Teklifte imalat sanayiine yönelik istihdam teşviki de uzatılıyor. 2025 yılında istihdamını koruyan işletmelere verilen sigortalı başına 3 bin 500 lira desteğin 2027 ve 2028'de de sürmesi öngörülüyor. İmalat sanayii kapsamında 2026'da 51 milyar lira, 2027'de 62 milyar lira ve 2028'de 75 milyar lira, üç yıllık dönemde ise toplam olarak 188 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor.

5,3 MİLYAR TL PRİM DESTEĞİ

Turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerine ise 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde günlük 116,67 lira, aylık yaklaşık 3 bin 500 lira sigorta prim desteği verilecek. Düzenlemenin bütçeye maliyetinin yaklaşık 5,36 milyar lira olacağı belirlendi. Üç düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, torba teklifin 2026 yılının son yarısı için bütçeye doğrudan mali etkisi 135,4 milyar TL'yi bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı iş ve işlemlerinden ücret alınmasıyla 2026'da yaklaşık 635 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

SİNEMAYA EK GELİR

Dijital yayın platformlarının yıllık net satışlarının yüzde 2'si oranında alınacak paydan ise 417,1 milyon lira gelir sağlanması amaçlanıyor. Elde edilecek kaynak sinema sektörüne verilecek desteklerde kullanılacak. Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki veri merkezleri, internet altyapısı, taşınır ve taşınmazlar ile insan kaynağının Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilmesi sayesinde yeni altyapı yatırımı yapılmasına gerek kalmayacak. Böylece yaklaşık 30 milyar lira tutarında mükerrer altyapı yatırımı ve kurulum maliyetinden tasarruf sağlanacağı hesaplandı.

AYDINLATMADA TASARRUF

Torbada yer alan bir diğer düzenleme ise genel aydınlatma giderleri oldu. Büyükşehir ve il özel idareleri ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesinti oranlarının artırılmasıyla merkezi yönetim bütçe giderlerinde 3 milyar lira azalma olacağı tahmin edildi.







