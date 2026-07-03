Vatandaştan yoğun ilgi: İki günde 4,5 milyon içecek ambalajı DOA makinelerine atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DOA uygulamamız Adıyaman’ımızda da 81 ilimizde de başladı. Ve gördük ki milletimiz DOA’yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,4 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile ülkemiz, ekonomimiz kazanacak, en önemlisi de çevremizi doğamızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.