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Vatandaştan yoğun ilgi: İki günde 4,5 milyon içecek ambalajı DOA makinelerine atıldı

Vatandaştan yoğun ilgi: İki günde 4,5 milyon içecek ambalajı DOA makinelerine atıldı

15:523/07/2026, Cuma
DHA
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DOA uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerine çıktı.
DOA uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerine çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla, Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOA makineleri ile toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Temmuz ayı itibarıyla yurt genelinde uygulanmaya başlayan Depozito Yönetim Sistemi uygulamasında 2 günde 4 milyon 475 bin 574 ambalaj toplandı. Toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyon 21 bin 795'e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'nde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DOA uygulamamız Adıyaman’ımızda da 81 ilimizde de başladı. Ve gördük ki milletimiz DOA’yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,4 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile ülkemiz, ekonomimiz kazanacak, en önemlisi de çevremizi doğamızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.


#murat kurum
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