Trump'tan Kongre'ye çağrı: 350 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylayın

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun dünyada eşi benzeri olmayan bir güce ulaştığını savundu. Trump, Amerikan ordusunun daha önce bugünkü kadar güçlü ve nüfuzlu olmadığını belirterek, “Başka hiçbir ülke bizim yaptıklarımızı yapamaz, yanımıza bile yaklaşamazlar. Bu yıl askere alım süreçlerinde aylar öncesinden tarihi rekorlar kırıldı ve askeri personelin morali üst seviyede. Ordunun bu gücü ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yılı kutlamalarında tam anlamıyla gözler önüne serildi. Pentagon hiç bu kadar formunda olmamıştı. Bunu korumalıyız. Kongre, askeri üstünlüğün sürdürülebilmesi için tatil dönüşü ilk iş olarak savunma harcamalarını yasalaştırmalı” ifadelerini kullandı.

Kongre toplandığında, savunma için 350 milyar dolar içeren bütçenin düzenlenmesini ve 'Amerika'yı Koru Yasası'nın yasalaştırılması gerektiğini kaydeden Trump, “Bütçe Komisyonu’nun Kongre açılır açılmaz 350 milyar doları hızla onaylamasını ve liderliğin bunu bir numaralı öncelik haline getirmesini istiyorum. Herkesin talep ettiği 'Amerika'yı Koru Yasası' ile büyük Savaş Bakanlığımızın tam olarak fonlanması bir arada hızla geçirilebilir. Bu, ABD'nin gelecek nesiller boyunca özgür kalmasını güvence altına alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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