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İstilacı Yahudilerden darbe hazırlığı

İstilacı Yahudilerden darbe hazırlığı

04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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İstilacı Yahudilerden darbe hazırlığı
Bezalel Smotrich

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria’da örgütlediği Yahudi istilacı çetelerle adeta paralel bir devlet kuruyor. Smotrich, istilacı örgütlenmeyi “Yerleşimci devrimi” diye niteledi. “Necef ve Celile’ye de ulaşacağız” diyerek İsrail işgali altındaki topraklarda, kanunları hiçe sayarak hareket eden devlete paralel bir yapı oluşturmayı hedeflediğini ortaya koydu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada İsrail’in “yerleşimci devrimi”ni başlattığını duyurdu. Smotrich, bu sürecin sadece Batı Şeria ile sınırlı kalmayacağını, İsrail’in güneyindeki Necef ve kuzeyindeki Celile bölgelerine de yayılacağını vurguladı. Uluslararası toplumun Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin artmasına karşı meydan okuyan aşırı sağcı bakan, işgalci İsrail hükümetinin yerleşim politikalarını daha geniş bir coğrafyaya taşıma kararlılığını ortaya koydu. Bakan olmadan önce Batı Şeria'daki istilacı Yahudi liderlerinin başında gelen Smotrich’in bu tavrı İsrail’de uzun süredir gündemde olan istilacı Yahudilerin paralel bir devlet gibi hareket ettiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail ordusunun himayesi altında Filistinlilerin ev, arazi ve ibadet yerlerine saldırılar düzenleyerek onları göç etmeye mecbur etmeye çalışan istilacılar, böylece Filistin topraklarında işgalci İsrail hükümetine paralel hareket eden kanunlardan ayrı bir devlet gücü gibi var olmayı hedefliyor.

KABİNE CESARET VERİYOR

Smotrich’in bu tavrının arka planında, İsrail Kabinesi’nin geçtiğimiz perşembe günü aldığı karar yer alıyor. Kabine, Batı Şeria’nın Benjamin bölgesinde 13 yeni yerleşim kurulması planını onaylamıştı. Planın ilk aşamasının önümüzdeki aylarda hayata geçirileceği belirtiliyor. Bu karar, uzun süredir anketlerde oy kaybederek giderek daha fazla aşırı sağcı partilere dayanan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ekim ayında erken seçim kararı aldığı bir döneme denk geliyor. İktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, yerleşim faaliyetlerini hem hızlandırmayı hem de coğrafi olarak genişletmeyi hedefliyor.

İSTİLACI SALDIRILARI DURMUYOR

Smotrich’in giderek radikalleşen açıklamalarına eş zamanlı olarak istilacı Yahudi çetelerin Batı Şeria’daki saldırıları da sürüyor. Pazar günü, istilacılar Nablus ile Salfit arasındaki El-Lübban eş-Şarkiye yolunda bir Filistin restoran ve kafesini ateşe verdi. Benzer şekilde Anata, Yatta ve Halil bölgelerinde de yeni yerleşimci saldırıları yaşandı. Filistin resmi kaynaklarına göre, Batı Şeria’da bu yılın başından beri 3.400’den fazla yerleşimci saldırısı kaydedildi.

ŞİDDET HER YERE YAYILIYOR

İşgalci İsrail ordusu ve kontrolünde hareket eden istilacı çeteler, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de başlattığı soykırıma paralel olarak Batı Şeria’da da şiddeti artırmıştı. Bu süreçte, İsrail ordusu ve istilacıların saldırılarında 1.175 Filistinli hayatını kaybederken 12.919 kişi yaralandı. İşgal güçleri, bu süreçte yaklaşık 24.000 kişiyi tutuklarken 33.000 Filistinliyi de zorla yerinden etti. Ayrıca Batı Şeria’da yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs’te ise 250 bin istilacı Yahudinin yerleştirildiği düşünülüyor. Smotrich’in son açıklamaları, İsrail’de erken seçime yaklaşılırken aşırı sağcı hükümetin yerleşim stratejisinin artık sadece Batı Şeria ile sınırlı kalmadığını, İsrail’in güney ve kuzey bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini gösteriyor.


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Başlıklar :YahudiİsrailBezalel Smotrich
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