İsrail hükümetinde tarihi yargı krizi: Yüksek Mahkeme'nin kararı ilk kez reddedildi

İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail tarihinde ilk kez bir hükümetin Yüksek Mahkeme’nin kararını tanımadığına, hükümet ile yargı arasındaki anlaşmazlığın kriz boyutuna ulaştığına dikkati çekti.

suçlayan hükümet, kurumla ilgili kararın da hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

suçlayan hükümet, kurumla ilgili kararın da hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, televizyon ve radyo yayıncılığını denetleyen kurum için yeni bir yönetim kurulu atama kararlarını dondurmuş ve bu atamalara karşı itirazlar hakkında nihai bir karar verilene kadar mevcut kurulun görevde kalması yönünde karar çıkarmıştı.