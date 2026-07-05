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İsrail hükümetinde tarihi yargı krizi: Yüksek Mahkeme'nin kararı ilk kez reddedildi

İsrail hükümetinde tarihi yargı krizi: Yüksek Mahkeme'nin kararı ilk kez reddedildi

20:295/07/2026, Pazar
AA
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İsrail hükümeti, ülke tarihinde ilk defa Yüksek Mahkeme kararını reddetti
İsrail hükümeti, ülke tarihinde ilk defa Yüksek Mahkeme kararını reddetti

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, ticari yayıncılığı denetleyen kurulun görevde kalmasına hükmeden Yüksek Mahkeme kararını tanımayacağını açıkladı. Ülke tarihinde bir ilke imza atan bu adım, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Haftalık kabine toplantısının ardından yayımlanan açıklamada İsrail hükümeti, Yüksek Mahkeme’nin, haziranda, üyelerin üçte ikilik yeter sayısının sağlanamamış olmasına rağmen İkinci Otorite Konseyi’nin ticari yayın düzenleme faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veren kararını uygulamayacağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme'nin kararı oy birliğiyle reddedildi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin kararını oy birliğiyle reddetti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail tarihinde ilk kez bir hükümetin Yüksek Mahkeme’nin kararını tanımadığına, hükümet ile yargı arasındaki anlaşmazlığın kriz boyutuna ulaştığına dikkati çekti.

Yüksek Mahkemeyi
"yürütme otoritesinin işlerine müdahale etmekle"
suçlayan hükümet, kurumla ilgili kararın da hukuka aykırı olduğunu savunuyor.


Cumhurbaşkanı Herzog, hükümetin tutumunu 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi

İsrail’de muhalefet, hükümetin kararını sert şekilde eleştirirken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da, hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Herzog, Yüksek Mahkeme kararına uyulmasının kırmızı çizgi olduğunu belirterek hükümetin kararına tepki gösterdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, televizyon ve radyo yayıncılığını denetleyen kurum için yeni bir yönetim kurulu atama kararlarını dondurmuş ve bu atamalara karşı itirazlar hakkında nihai bir karar verilene kadar mevcut kurulun görevde kalması yönünde karar çıkarmıştı.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail Hükümeti
#Yüksek Mahkeme
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