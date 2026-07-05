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İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız

20:045/07/2026, Pazar
AA
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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yeni açıklama yaptı.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yeni açıklama yaptı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız" dedi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.
Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "
Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür."
dedi.​​​​​​​
Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak,
"Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir."
diye konuştu.


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