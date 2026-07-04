Kalibaf ve Arakçi suikastını ABD önlemiş

İsrail'in ABD ile İran arasındaki müzakereleri baltalamak için İran'ın müzakere heyetine suikast hazırladığı iddia edildi. Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasına ilişkin müzakereler sürerken, İsrail'in İran'ın baş müzakerecilerini hedef almasından endişelendi. Haberde, ABD yönetiminin özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası suikast planlarına şiddetle karşı çıktığı, bu nedenle ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran'a İsrail'in niyetleri konusunda uyarı ilettiği iddia edildi. Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, "Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz" ifadelerini kullandı. Analistler ise Washington'ın İran'a doğrudan uyarı gönderme ihtiyacı hissetmesinin, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını ve Trump yönetiminin İsrail hükümeti üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.