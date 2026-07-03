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İran Ordu Komutanı Hatemi: Hamaney'in intikamını alacağız

İran Ordu Komutanı Hatemi: Hamaney'in intikamını alacağız

13:293/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
AA
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İran’ın eski lideri Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybetmişti.
İran’ın eski lideri Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni kapsamında yaptığı açıklamada, Hamaney'in ölümünün İran'ın kararlılığını güçlendirdiğini belirterek, ABD ve İsrail'i hedef aldı. Hatemi, Hamaney ve diğer hayatını kaybedenler için "İntikamlarını alacağız" ifadelerini kullandı.

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, Hamaney için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.

İran’ın eski lideri Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hamaney için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek.



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