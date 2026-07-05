ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

Törene Hamaney’in oğulları da katıldı





Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Hamaney’in oğulları Mesud, Meysam ve Mustafa’nın da merhum dini lider için kılınan namaza katıldığını bildirdi. Ali Hamaney’in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney ise güvenlik riskleri sebebiyle törene katılmadı.