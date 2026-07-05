ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile din adamları katıldı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni ikinci gününde sürüyor. Hamaney ile birlikte hayatını kaybeden 14 aylık torunu, kızı, damadı ve gelinlerinden biri için bugün başkent Tahran’da cenaze namazı kılındı. İmam Humeyni Camii’nde kılınan namaza, Ayetullah Cafer Subhani imamlık etti.
Tahran’da toplanan yüzbinlerce kişi, gözyaşlarıyla "Amerika’ya ölüm", "İsrail’e ölüm" sloganları atarak, intikam çağrısında bulundu.
Törene Hamaney’in oğulları da katıldı
Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Hamaney’in oğulları Mesud, Meysam ve Mustafa’nın da merhum dini lider için kılınan namaza katıldığını bildirdi. Ali Hamaney’in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney ise güvenlik riskleri sebebiyle törene katılmadı.
Hafta boyunca sürecek olan tören kapsamında yarın milyonlarca kişinnin Tahran’ın merkezinden geçecek cenaze yürüyüşüne katılması bekleniyor.
Bir haftaya yayılan cenaze süreci İran ve Irak’taki çeşitli şehirleri kapsıyor. Salı günü İran’ın merkezindeki Kum şehrinde bir anma töreni düzenlenecek.
Ardından cenazelerin, Necef ve Kerbela’daki İmam Ali ve İmam Hüseyin türbelerine götürülmesi planlanıyor.
Perşembe günü ise cenazenin yeniden İran’a, Hamaney’in memleketi Meşhed’e getirilmesi ve burada İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmesi bekleniyor.