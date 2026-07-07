Tel Aviv-Amman hattında su anlaşmazlığı: Alternatif plan üzerine çalışılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, 1994'te yapılan Vadi Araba Anlaşması'na dayanan Ürdün'ün ucuz fiyata su temin etmesini sağlayan anlaşma yenilenmeyecek.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Şu anda anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Bu durum Ürdün'de öfkeye yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafının anlaşmayı yenilememe gerekçesine dair bilgi verilmeyen habere ilişkin, Ürdün tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Alternatif bir plan hazırlandığı belirtildi

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de ise daha önce yayımlanan bir haberde, Amman yönetiminin su güvenliğini sağlamak amacıyla İsrail'den ek su satın alma anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı belirtilmişti.

Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmıştı. Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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