İstanbul'daki metruk binada acı manzara: Gecekondudan cansız bedeni çıktı
22:16, 06/07/2026, Pazartesi
DHA
Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu
İstanbul'un Kartal ilçesindeki tek katlı metruk binada hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kartal’da akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’taki tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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