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Denizde kaybolan 17 yaşındaki Aytekin'in cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan 17 yaşındaki Aytekin'in cansız bedenine ulaşıldı

10:0430/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yasağa rağmen girdiği denize kaybolan Aytekin Ergin'in (17), arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay, 28 Haziran'da Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki Ayanikola Sahili’nde meydana geldi. Ordu Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmeyi yasakladığı günde, arkadaşları ile denize giren Aytekin Ergin, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye, dalgıç ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, bugün saat 07.00 sıralarında Aytekin Ergin'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta kıyıya vurmuş halde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergin’in cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#Ordu
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