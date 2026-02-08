Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

16:168/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Bursa'da denizden ceset çıktı
Bursa'da denizden ceset çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gemlik Körfezi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalgıç Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timi cesedi denizden çıkardı.

Karaya çıkarılan ceset, daha sonra Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



#Bursa
#ceset
#Deniz
#Gemlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE