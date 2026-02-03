Yeni Şafak
Yalova’da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yalova’da deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından çıkarılan cesedin, kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi'nde, saat 13.00 sıralarında, deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin sudan çıkardığı ve 40’lı yaşlarda ve kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



