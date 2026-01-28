Yeni Şafak
İstanbul Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

17:3128/01/2026, Çarşamba
DHA
Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

12 suç kaydı olduğu öğrenildi

Yapılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.






#İstanbul
#Samatya Sahil
#ceset
