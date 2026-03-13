Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği , Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası’nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı.