Ramazan Bayramı 9 gün mü, tatil uzatıldı mı? Özel sektör ve memurların izinleri ne kadar, kaç gün?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca kişi bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Bu yıl bayramın okullardaki ara tatil dönemiyle aynı tarihlere denk gelmesi, tatil planlarını da gündeme taşıdı. Vatandaşlar özellikle bayram tatilinin idari izinle uzatılıp uzatılmayacağını ve 9 gün olup olmayacağını merak ediyor.
Bayram tatili için geri sayım sürerken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacak. Normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3,5 gün süren bayram tatilinin, idari izin kararıyla uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan Bayramı'na 9 gün kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkabiliyor. Bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük bayram tatili olma ihtimali düşük.