Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

08:5313/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

28 Şubat’ta başlayan ve halen süren ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam gelirken, motorinin litre fiyatında ise 76 kuruşluk artış yaşandı. İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü. Bu sabah brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Dün uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirime gidilmişti.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL

Motorin litre fiyatı: 64.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

#Akaryakıt fiyatı
#motorin
#benzin
#zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul engelli kura çekiliş listesi: Kura çekimine katılacaklar netleşti