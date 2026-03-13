28 Şubat’ta başlayan ve halen süren ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam gelirken, motorinin litre fiyatında ise 76 kuruşluk artış yaşandı. İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

1 /6 ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü. Bu sabah brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

2 /6 Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Dün uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirime gidilmişti.

3 /6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.85 TL Motorin litre fiyatı: 64.92 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

4 /6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 60.69 TL Motorin litre fiyatı: 64.76 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

5 /6 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 61.81 TL Motorin litre fiyatı: 66.03 TL LPG litre fiyatı: 30.37 TL