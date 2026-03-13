Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü tarihçi ve yazar, İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı'nın cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? İşte İlber Ortaylı'nın cenaze törenine ilişkin detaylar.
Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybettiği haberi kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Ortaylı’nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Dün akşam saatlerinde entübe edildiği açıklanan ünlü tarihçiden gelen acı haber, kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.
İlber Ortaylı vefat etti
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ortaylı için geçtiğimiz günlerde ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olan Ortaylı, sonrasında bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yatırılmış sonrasında taburcu olmuştu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada 3 gün diyalize girdiği öğrenilen Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili de tedavi görüyordu. Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
İlber Ortaylı'nın cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
İlber Ortaylı'nın cenaze töreninin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Cenaze töreniyle ilgili resmi programın ailesi ve yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.
Vefatı büyük yankı uyandırdı
İlber Ortaylı, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil aynı zamanda kamuoyunda yaptığı konuşmalar ve yorumlarıyla da geniş bir kitle tarafından tanınıyordu.
Televizyon programları, konferanslar ve yazılarıyla tarih konularını geniş kitlelere anlatan Ortaylı, Türkiye’de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı.
Bu nedenle vefat haberi yalnızca akademi dünyasında değil, toplumun farklı kesimlerinde de büyük üzüntü yarattı.