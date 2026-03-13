Vefatı büyük yankı uyandırdı

İlber Ortaylı, yalnızca akademik çalışmalarıyla değil aynı zamanda kamuoyunda yaptığı konuşmalar ve yorumlarıyla da geniş bir kitle tarafından tanınıyordu.

Televizyon programları, konferanslar ve yazılarıyla tarih konularını geniş kitlelere anlatan Ortaylı, Türkiye’de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı.

Bu nedenle vefat haberi yalnızca akademi dünyasında değil, toplumun farklı kesimlerinde de büyük üzüntü yarattı.







