İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Mart günü İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir’in Bergama, Karabağlar, Menderes, Foça, Ödemiş ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Mart İzmir su kesintisi saatleri.
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bugün İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki bugün İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
BERGAMA FATİH 13.03.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KAZIM DİRİK 13.03.2026 saat 09:43 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME, ÖZGÜR, YUNUS EMRE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 13.03.2026 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE 13.03.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN ANBARSEKİ 13.03.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 13.03.2026 saat 09:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ 13.03.2026 saat 09:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.