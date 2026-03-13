Emekliye 2'si 1 arada ödeme takvimi açıklandı! Emekli maaşı ve 4 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BU YIL İKRAMİYE ÖDEMESİ 150 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar liranın üzerinde olacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri de dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı. 2025 yılında Kurban Bayramı'nda yapılan ödemelerle birlikte toplam ikramiye tutarı 100 milyar liranın üzerine çıkarken, yalnızca Kurban Bayramı için yapılan ödeme 57,4 milyar lira olmuştu. 2024 yılında ise toplam ikramiye ödemesi 84,2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Emeklilere 2018 yılından bu yana toplam 369,5 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.