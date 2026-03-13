Yeni Şafak
TOKİ İstanbul engelli kura çekiliş listesi: Kura çekimine katılacaklar netleşti

09:2613/03/2026, Cuma
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekimi için süreç ilerlerken, başvuru sahiplerinin merakla beklediği listeler de erişime açıldı. Bu çerçevede İstanbul’da engelli kategorisinden başvuru yapan vatandaşlara ait kura listesi yayımlandı. Adaylar, TOKİ tarafından paylaşılan listeleri kontrol ederek isimlerinin kura çekilişine katılacak hak sahipleri arasında yer alıp almadığını öğrenebiliyor. TOKİ İstanbul engelli kategorisi kura listesi ise başvuru sahiplerinin erişimine sunuldu. İşte TOKİ İstanbul engelli kura çekiliş listesi.

 TOKİ İstanbul engelli kura listesi için tıklayın

