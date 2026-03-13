Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Antakya 6. Bölge 12. Etap sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Antakya 6. Bölge 12. Etap sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

10:5013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından başvurusu toplanan Hatay Antakya 1100/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 6. Bölge 12. Etap 688 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 760 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Antakya 6. Bölge 12. Etap sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ Antakya 250 bin sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Antakya kurası
#Antakya TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar listesi netleşti: 500 bin konut İstanbul kura listesi sorgulama