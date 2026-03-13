500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sonuçları neticesinde hak sahibi olan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 daireler için belirlenen peşinat oranları ile taksitlendirme detaylarını sorgulamaya başladı. Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. İşte TOKİ peşinatları ne kadar? TOKİ yüzde 10 peşinat ne zaman ödenecek? İşte detaylar.
TOKİ sosyal konut projesi peşinat tutarı ve aylık taksit miktarı, illerin kura çekiminin tamamlanmanmasıyla birlikte merak konusu. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi. Peki 55, 65, 80 metrekare TOKİ evleri peşinat ve 1. taksit ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte TOKİ ödeme planı, vade sayısı, peşinat ve aylık taksit tutarı hesaplaması.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken ilgili bankalara gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı.