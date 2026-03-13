Yargıtay'da emekliliğe ayrılan veya görev süresi sona eren ceza ve hukuk dairelerindeki 16 üyenin yerine 8 üye seçildi. İşte seçilen yeni Yargıtay üyelerinin isimleri.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Seçilen isimler şöyle:
- Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak
- Eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun
- İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya
- Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna
- Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı
- Yargıtay Savcısı Kürşat Serbes ve Adalet Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine; Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."