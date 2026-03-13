Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tarafından yapılan oylamayla ceza ve hukuk dairelerinde boşalan üyelerin yerine 8 üye seçildi.

Seçilen isimler şöyle:

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun

İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya

Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı

Yargıtay Savcısı Kürşat Serbes ve Adalet Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı