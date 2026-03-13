Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarih açıklaması 2026! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'liler için tarihler

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarih açıklaması 2026! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'liler için tarihler

14:2913/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleri için takvim netleşti. Bayram öncesi ödemelerin erkene çekilmesiyle birlikte milyonlarca emekli Mart 2026 maaş ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar 4A, 4B ve 4C ödeme günlerine odaklandı.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği Mart 2026 emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Ramazan Bayramı öncesinde maaş ve ikramiyelerin hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından emekliler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme günlerini araştırmaya başladı.

2026 EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı

4 (a) SSK Kapsamında Olanlar

SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026

21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026

24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:

Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.

4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

#Emekli
#Emekli İkramiye
#emekli ikramiye ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı