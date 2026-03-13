Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarih açıklaması 2026! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'liler için tarihler

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleri için takvim netleşti. Bayram öncesi ödemelerin erkene çekilmesiyle birlikte milyonlarca emekli Mart 2026 maaş ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar 4A, 4B ve 4C ödeme günlerine odaklandı.
2026 EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı
4 (a) SSK Kapsamında Olanlar
SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:
17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026
21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026
24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.
4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar
Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:
Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026
Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.
4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar
Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.