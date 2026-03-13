MEB AGS KONTENJAN KAÇ, BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla

2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği,

bin 798'le özel eğitim öğretmenliği,

801'le İngilizce öğretmenliği,

762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,

653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.



































