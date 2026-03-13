Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) için hazırlık süreci, ÖSYM'nin dün (4 Mart 2026) yaptığı kritik duyuruyla yeni bir evreye girdi. Peki AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir? AGS ne zaman 2026, sınav hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte MEB-AGS 2026 takvimine ilişkin tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak isteyen adaylar için 2026 kritik bir yıl olacak. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre, bu yıl ikinci kez uygulanacak MEB AGS ve ÖABT tarihleri netleşti. Öğretmen adayları “2026 MEB AGS başvuruları ne zaman, ÖABT hangi tarihte?” sorularına yanıt arıyor.
2026 MEB AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Sınav Başvuru Tarihleri: 8 Mayıs – 20 Mayıs 2026
Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026
MEB AGS 2026 ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM EKRANI
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında MEB tarafından uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) “Özel Eğitim” alanı için örnek sorular hazırladı.
MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adayların başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.
MEB AGS KONTENJAN KAÇ, BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla
2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği,
bin 798'le özel eğitim öğretmenliği,
801'le İngilizce öğretmenliği,
762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.
Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.