EMEKLİ PROMOSYONUNDA YARIŞ KIZIŞTI! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Mart ayında emekli maaş promosyonlarında rekabet yeniden kızıştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit ödemeleri artırırken; ek kampanyalar, fatura talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle tekliflerini daha cazip hale getiriyor. Emekliler ise en yüksek promosyonu almak için bankaların güncel şartlarını tek tek karşılaştırıyor.
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar için mart ayı fırsat ayına dönüştü. Bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanırken, nakit ödüllerle birlikte sunulan ek avantajlar dikkat çekiyor. Ancak yüksek tutarın yanı sıra taahhüt süresi ve ek koşullar da tercih yaparken belirleyici oluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur), maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alırlarsa 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor. Ödemeler, maaş tutarına göre değişiyor: 0-9.999,99 TL arası alanlar 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arası alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri alanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor. Emekliler, bu kampanya kapsamında nakit avantajlarından yararlanabiliyor.
Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?
• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
• Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
• Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Bankanın internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, Bonus/Paracard harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi kalemlerle ek ödül imkânı yer alıyor.