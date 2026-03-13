EMEKLİ PROMOSYONUNDA YARIŞ KIZIŞTI! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur), maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alırlarsa 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor. Ödemeler, maaş tutarına göre değişiyor: 0-9.999,99 TL arası alanlar 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arası alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri alanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor. Emekliler, bu kampanya kapsamında nakit avantajlarından yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?

• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

• Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

• Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.