Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tokat'ta okullar tatil mi?

Tokat'ta okullar tatil mi?

08:4513/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okul tatil mi?
Okul tatil mi?

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. İşte İl Milli Eğitim Müdürlüğün'den yapılan açıklamanın detayları.

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

#Deprem
#Tokat
#okul
#tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul engelli kura çekiliş listesi: Kura çekimine katılacaklar netleşti