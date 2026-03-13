Tokat'ta okullar tatil mi?

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. İşte İl Milli Eğitim Müdürlüğün'den yapılan açıklamanın detayları.
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.