Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Irak'ta düşen uçaktaki mürettebatın tümünün öldüğünü doğruladı

ABD Irak'ta düşen uçaktaki mürettebatın tümünün öldüğünü doğruladı

18:1813/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Irak'ın batısında düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybetti
Irak'ın batısında düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın tamamının hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak'ta düşen yakıt ikmal uçağının 6 mürettebat üyesinin tamamının öldüğünü doğruladı. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Irak’ta düşen ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağına ilişkin yapılan açıklamada,
"Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı"
denildi.

ABD ordusundan İran’a karşı yürütülen
"Destansı Öfke Operasyonu"
sırasında Irak’ta düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısının 6’ya yükseldiğini bildirdi. Açıklamada,
"Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı"
ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.



Irak’ta düşmüştü

CENTCOM, gece saatlerinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünü duyurmuştu. Kazanın Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana geldiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Olaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek,
"Uçaklardan biri Irak’ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir"
ifadeleri kullanılmıştı.

Irak İslami Direnişi, uçağı düşürdüğünü iddia etmişti

Irak’taki İran yanlısı silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağını hava savunma sistemleri ile düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti.



#ABD
#Irak
#Yakıt İkmal Uçağı
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
