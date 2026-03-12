ABD'nin Gerald Ford uçak gemisinde yangın

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki yüksek tansiyon sürerken Amerikan donanmasını panikleten bir gelişme yaşandı. ABD'nin Kızıldeniz'deki Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktığı bildirildi. Çamaşırhanede çıkan yangın sonucu iki askerin yaralandığı da belirtildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
Gerald Ford uçak gemisinde yangın
Bölgedeki yüksek tansiyon ve karşılıklı saldırılar devam ederken ABD donanmasını panikleten bir gelişme yaşandı.
ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını bildirdi.
Çamaşırhanede çıkan yangının savaşla ilgili olmadığı ve iki askerin yaralandığı belirtildi.