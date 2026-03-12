Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin Gerald Ford uçak gemisinde yangın

ABD'nin Gerald Ford uçak gemisinde yangın

18:0412/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
USS Gerald R. Ford uçak gemisi
USS Gerald R. Ford uçak gemisi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki yüksek tansiyon sürerken Amerikan donanmasını panikleten bir gelişme yaşandı. ABD'nin Kızıldeniz'deki Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktığı bildirildi. Çamaşırhanede çıkan yangın sonucu iki askerin yaralandığı da belirtildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Gerald Ford uçak gemisinde yangın

Bölgedeki yüksek tansiyon ve karşılıklı saldırılar devam ederken ABD donanmasını panikleten bir gelişme yaşandı.

ABD Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktığını bildirdi.

Çamaşırhanede çıkan yangının savaşla ilgili olmadığı ve iki askerin yaralandığı belirtildi.



#USS Gerald R. Ford
#ABD
#Donanma
#Yangın
#Uçak Gemisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı