ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 13'üncü günü: İsrail'den kanlı saldırı, İran'dan yeni misilleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Şubat'ta Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırıyı affedilemez ve ciddi savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.