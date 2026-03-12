ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürülmüştü. Hamaney'in yerine atanan oğul Mücteba Hamaney'in aynı saldırıda yaralandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Mücteba Hamaney ilk kez açıklama yaptı.

Hamaney'in yazılı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

''Allah bizi koruyacaktır, bölme girişimlerini önledik. Tüm Müslüman dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Komşularımızla dostluğa inanıyoruz. Biz sadece bölgedeki ABD noktalarını hedef alıyoruz, mecburuz.

Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam edeceğiz.

Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir.

İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecek. Düşmanın tecrübesi bizi yenmek için yeterli değil. Biz çabalarımıza devam edeceğiz. Siyonist rejimle mücadele devam edecek.

DÜŞMAN ÜSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ

Yemen'deki direniş cephesi üstlerine düşeni yapacak. Irak halkı da bize yardım edecek. 15 komşu ülkemizle çok iyi ilişkimiz var her zaman bu dostluğu geliştirmekten yanayız. Ancak düşman, bazı ülkelerden kurdukları üslerden bize saldırdı. Daha önce de onları uyarmıştık biz bu üslere saldırmazsak düşmanın devam edeceğini söyledik bu sebeple biz düşman üslerini hedef almaya devam edeceğiz.

Düşmanlarımıza eş değerde hasar vereceğiz. Okul saldırısının intikamı alınacak. Çocuklarımızı öldürenler bedelini ödeyecekler.

Asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin akıtılan kanlarının intikamını alacağız.

Düşman bunun bedelini ödeyecek. Düşman bunun bedelini ödeyecek. Düşman bunun bedelini ödeyecek.

BABAM KUR'AN OKURKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Herkese şunu temin ederim ki, kayıplarımızın kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Aklımızdaki intikam, Devrim'in Yüce Lideri'nin şehitliğiyle sınırlı değildir; aksine, düşman tarafından şehit edilen her bir vatandaşımız, intikamımızda ayrı bir vaka teşkil etmektedir. Liderimiz, babam Ramazan'ın 10. gününde Kur'an okurken öldürüldü.

Düşmanın işlediği suçların, özellikle de Minab okulundaki saldırının intikamını almaktan çekinmeyeceğiz. Size söz veriyoruz ki, tüm varlığımızla bu bayrağı, yani Hakikat Cephesi'nin ana bayrağını dalgalandırmak ve kutsal hedeflerinize ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

ABD'NİN GÜVENLİK VE BARIŞ GETİRME İDDİASI YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

İran, bölgede hakimiyet veya sömürgecilik kurmaya çalışmadan, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi ilişkiler kurmaya tamamen hazırdır. Bölgedeki ülkeler, sevgili vatanımıza saldıran ve insanlarımızı öldürenlere ilişkin tutumlarını netleştirmelidir. Bence bu üsleri en kısa sürede kapatmalılar, çünkü artık Amerika'nın güvenlik ve barış getirme iddiasının bir yalandan başka bir şey olmadığını anlamış olmalılar.

Düşmandan tazminat alacağız ve eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz kadar mallarına el koyacağız ve bu da mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mallarını imha edeceğiz."







