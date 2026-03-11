Yeni Şafak
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti

Kazımi, saldırılarda 120 okulun zarar gördüğünü açıkladı.
İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında eğitim kurumlarının da hedef alındığını açıkladı. Kazımi, saldırılarda 206 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini, 161 kişinin yaralandığını ve toplam 120 okulun zarar gördüğünü belirtti. Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda ise 165 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında "120 okulun hedef alındığını, 206 öğrenci ile öğretmenin öldüğünü" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kazımi Tahran’da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında "206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 161’inin ise yaralandığını" kaydeden Kazimi, saldırılarında toplamda 120 okulun da zarar gördüğünü söyledi.

Tahran’a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



