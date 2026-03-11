Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan 'stok' taktiği: Henüz ortaya çıkarmadığı füzeleri var

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan 'stok' taktiği: Henüz ortaya çıkarmadığı füzeleri var

12:1411/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD basını, İran'in ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğunu iddia etti.
ABD basını, İran'in ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğunu iddia etti.

İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkesinin savaşı kazandığında ısrar etmesine rağmen ABD ve İsrail'in saldırıları ilerledikçe İran ordusunun taktiklerini uyguladığı belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ve askeri uzmanlara göre, çatışmanın başlamasından bu yana geçen 11 günde İran’ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

YouTube
Dünya / Ortadoğu
11 Mart, Çarşamba

''İRAN BİÇOK FÜZEYİ YEDEKTE TUTTU''

Haberde üç ABD’li yetkilinin, İran’ın atış gücünde ABD ve İsrail’e uyum sağlayamadığını kabul etmiş gibi göründüğü ancak sadece yaylım ateşine karşı ayakta kalmanın bile Tahran hükümetinin zafer ilan edebileceği anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

İki askeri yetkilinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, "Pentagon'un İran'ın tüm fırlatma alanlarına ilişkin netliğe sahip olmamasından endişe edildiği ve İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu" değerlendirmesine yer verildi.

YouTube
Dünya / Ortadoğu
11 Mart, Çarşamba

HALA ABD HEDEFLERİNİ VURABİLİRLER!

Haberde, Johns Hopkins Üniversitesinden İran uzmanı Vali Nasr’ın, “İran’ın ABD envanterini tükettikten sonra bile ABD birliklerini, varlıklarını ve müttefiklerini hedef alabilecek bazı füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceği” değerlendirmesine dikkat çekildi.

Nasr, "İran’ın 12 günlük savaşta ne kadar hızlı ders çıkarıp uygulamaya koyduğu şaşırtıcı. Bizim eksikliğimizin, önleyici tedbirler ve THAAD ile Patriot füzeleri gibi savunma kabiliyetleri olduğunu öğrendiler" görüşlerini aktardı.


#ABD
#ABD radarları
#füze
#hedef
#İran
#israil
#saldırı
#YEDEK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?