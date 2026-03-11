İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı? Açıklama geldi

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığına dair ortaya atılan iddialara, İran hükümeti cephesinden yalanlama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada bu söylentileri duyduğunu belirtti. Konuyu kendi bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler " dedi.

Mücteba Hamaney gizli bir yerde saklanıyor

Öte yandan İran devlet televizyonu daha önce Hamaney’i “gazi” olarak nitelendirmiş ancak bu durumun niteliği veya nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı. Diğer yandan New York Times'a (NYT) konuşan üç İranlı yetkili, hükümet içindeki üst düzey isimlerden aldıkları bilgiye dayanarak Hamaney'in son iki gün içinde bacakları da dahil olmak üzere yaralandığını öne sürdü. İddiaya göre bilinci açık olan Hamaney, iletişimin son derece kısıtlı olduğu yüksek güvenlikli gizli bir yerde saklanıyor.

İsrailli yetkililerden İran'ın yeni liderine tehdit

Bu çelişkili açıklamaların gölgesinde, İsrailli üst düzey yetkililerden gelen açık suikast tehditleri de tansiyonu yükseltiyor. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X platformundaki hesabından, daha önce suikast sonucu öldürülen İran ve Hamas liderlerinin fotoğraflarını yayımladı. Listeye Mücteba Hamaney'in resmini de ekleyen Ohana, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" mesajını paylaştı.

Kapalı ve gizemli figür

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD basınına göre Mücteba Hamaney kapalı ve gizemli bir figür olmaya devam ediyor. Bugüne kadar kamuoyu önünde neredeyse hiç konuşmayan ve halka açık etkinliklere katılmayan Hamaney hakkında, İran medyasında sadece fotoğraflarından oluşan yarım dakikalık bir video ve kısa bir biyografi bulunuyor. Yıllardır babasının ofisi için güvenlik ve askeri işleri koordine eden Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ile derin bağları olan gölgelerdeki bir güç oyuncusu olarak tanımlanıyor. Ancak muhafazakar gruplarla olan ilişkileri dışında, kişiliği veya İran'ı yönetme planları hakkında kamuoyunda çok az şey biliniyor.



