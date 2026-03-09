Hamaney'in halefi Hamaney

Gün içinde önce İran'ın Mehr haber ajansı, yeni liderin seçildiği ancak isminin güvenlik nedeniyle açıklanmadığını bildirdi. Akşam saatlerinde ise İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, ABD ve İsrail saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti. İran anayasasına göre, ülkenin dini liderini seçme yetkisi 88 üyeli Uzmanlar Meclisi’ne ait. 37 yıl boyunca İran’ı yöneten Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’a düzenlenen ABD-İsrail saldırısında öldürülmüştü. Dini liderin seçiminde kurulun çoğunluk görüşüne ulaştığı bildirildi. Bu bilgi, Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhammed Mehdi Mirbağeri tarafından açıklandı. Fars Haber Ajansı tarafından Telegram’da yayınlanan bir videoda Mirbağeri, “liderliği belirlemek için büyük çabalar gösterildiğini” ve “kararlı ve oy birliğine yakın bir görüşün ortaya çıktığını” söyledi. Aynı ajansa verdiği ayrı bir röportajda, meclisin bir diğer üyesi Hüccetülislam Caferi, “tüm İran halkının mümkün olan en kısa sürede memnun olacağını umduğunu” belirtti. İran medyasına göre, alimler grubu arasında kararın mutlaka yüz yüze bir toplantıda mı alınması gerektiği, yoksa bu formalite olmadan da ilan edilip edilemeyeceği konusunda küçük bir görüş ayrılığı yaşandı. İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari de Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi. Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, “İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek” dedi. Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti. Uzmanlar Meclisi üyelerinden Ayetullah Muhsin Heyderi Alekasir, Hamaney’in tavsiyesine dayanarak bir adayın seçildiğini belirtti. "Hamaney’e göre İran’ın en üst lideri, 'düşman tarafından övülen değil, düşman tarafından nefret edilen biri' olmalıydı" diyen Alekasir, bu açıklamasıyla oğul Hamaney'i kastetti.