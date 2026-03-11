Yeni Şafak
İsrail'in eski Başbakanı Bennett’ten canlı yayında hadsiz çıkış: 'İran'dan sonra Türkiye boş durmayacağız' dedi

12:2411/03/2026, Çarşamba
İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett.
İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett, Bloomberg ekranlarında Türkiye’yi açıkça hedef alarak skandal tehditlerde bulundu.

Bölgede estirdiği terörle dünyayı ayağa kaldıran İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye’nin bölgesel liderliğinden duyduğu korkuyu skandal ifadelerle dışa vurdu.

Bloomberg Brief programına katılarak hadsiz açıklamalarda bulunan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye’nin bağımsız dış politikasını ve bölgedeki ittifaklarını hedef aldı.

"İSRAİL İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK TEHDİT"

Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki oyun kurucu rolünden duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi.

Türkiye’nin "durdurulamaz bir yükseliş" içinde olduğunu itiraf eden Bennett, ülkemizi "İsrail için yeni bir stratejik güç ve tehdit" olarak nitelendirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin bölgesel bir güç merkezi haline gelmesini kendi yayılmacı politikaları önünde en büyük engel olarak gören Bennett, Ankara'yı tehdit etti.

Türkiye’nin Suriye, Katar ve diğer bölge ülkeleriyle oluşturduğu iş birliği zeminini sabote etmek isteyen Bennett, "Erdoğan'ın bölgede yeni bir Sünni ittifakı kurmasını, bu ülkelerle bir eksen oluşturmamasını sağlamalıyız" diyerek bölge barışını hedef alan planlarını ifşa etti.

"SIRADAKİ HEDEF TÜRKİYE" İMASI

Hadsizliğin dozunu artıran eski Başbakan, on yıllardır süren çatışmaların ardından Türkiye’yi hedef tahtasına koyabileceklerini ima etti. "Nihayetinde seçim Türkiye’ye kalmış" diyerek "Bizi kuşatmaya çalışırlarsa boş durmayacağız. İran’dan sonra Türkiye..." şeklinde tehditler savurdu.

