ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 14'üncü günü: İsrail'e füze yağdı çok sayıda yaralı var

İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı açıklandı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
09.20:
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadesini kullandı.
09.04:
Suudi Arabistan, ülkeye yönelik 8 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
08:32:
İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi.
07.19:
Dubai hükümeti, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü belirtti.
Dünya / Ortadoğu
13 Mart, Cuma
06.25:
İsrail'de 59 kişi yaralandı
İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
05.49:
ABD uçağı düşürüldü
Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.
05.26:
İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.
Dünya / Ortadoğu
13 Mart, Cuma
04.30:
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
03.54:
İran silahlı kuvvetleri tarafından İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.
03.49:
Bahreyn genelinde alarm sirenleri çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
03.26:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.
02.59:
İran'dan İsrail'e misilleme
İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
02.46:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.
00.54:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.
#İran
#Misilleme
#ABD
#İsrail