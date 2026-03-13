ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 14'üncü günü: İsrail'e füze yağdı çok sayıda yaralı var

08:32:

İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi.