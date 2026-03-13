Yeni Şafak
CENTCOM: Yakıt ikmal uçağımız düştü

00:4213/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
AA
Erbil Havalimanı
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu. ABD Merkez Komutanlığı, yakıt ikmal uçaklarının düştüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Erbil Havalimanı yakınında duyulan şiddetli patlama sesinin ardından CENTCOM, yakıt ikmal uçaklarının düştüğünü duyurdu.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu.

ABD Merkez Komutanlığı,
"Yakıt ikmal uçağımız Irak'ın batısında düştü, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaza, düşman ya da dost ateşiyle meydana gelmedi."
ifadelerini kullandı.



