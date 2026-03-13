CENTCOM: Yakıt ikmal uçağımız düştü

Erbil Havalimanı
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu. ABD Merkez Komutanlığı, yakıt ikmal uçaklarının düştüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
ABD Merkez Komutanlığı,
"Yakıt ikmal uçağımız Irak'ın batısında düştü, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaza, düşman ya da dost ateşiyle meydana gelmedi."
ifadelerini kullandı.
