Yunanistan Tahran Büyükelçiliğini Bakü'ye taşıyacağını duyurdu

00:0413/03/2026, Cuma
G: 12/03/2026, Perşembe
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, İran'daki Büyükelçiliğin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşınmasına karar verildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıyacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, diplomasi muhabirlerine yönelik düzenlenen bilgi toplantısında, Yunanistan'ın Tahran Büyükelçiliği için planlanan değişikliği açıkladı.

Zohiu,
"(Bölgedeki) Durumun kötüleşmesini göz önünde bulundurarak ve güvenlik şartlarını değerlendirerek, Tahran'daki Büyükelçiliğimizin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşınmasına karar verildi."
dedi.


