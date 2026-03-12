Irak'ta Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Ceyhan'a gönderileceği iddia edildi

Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kerkük petrolünün IKBY boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na günlük 600 bin varile yakın ihraç gerçekleştirileceğini iddia etti. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Sahib Bezzun, "Bu sadece bir talep değil, aynı zamanda bir anlaşmadır." ifadelerini kullandı.
Irak'ta Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
"Bağdat, IKBY’den resmi onay talep etti"
Bölgesel çatışma nedeniyle Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildiğini söylen Bezzun, komitenin önümüzdeki günlerde boru hatlarının teknik ve lojistik durumunu incelemek için sahada ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.