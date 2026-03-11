Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye’de enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin çok farklı kaynaklardan enerji aldığını, enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı olmadığını bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulogne-Billancourt kentinde dün yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla Nükleer Enerji Zirvesi düzenlendi.
Bakan Bayraktar, katıldığı zirve kapsamında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İtalya ve Sırbistan'ın yanı sıra farklı ülke temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada, herkesin petrol ve doğal gaz fiyatlarını ve arz güvenliğini konuştuğu bir dönemde nükleerle alakalı bu zirvenin önemli olduğunu dile getirerek, enerji güvenliğinde kaynakların çeşitlendirilmesinin ve uluslararası işbirliklerinin de önemine dikkati çekti.
Birçok ülkede petrole ve doğal gaza erişimle alakalı ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Bayraktar, Türkiye'de vatandaşları petrol fiyatlarındaki artıştan korumak için Eşel Mobil Sistemi'ne geçtiklerini hatırlattı.
"Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok"
Bayraktar, nükleerin enerjinin ciddi finansman ihtiyacı doğurduğunun ve nükleer enerji üretimi konusunda ciddi bir insan kaynağı altyapısı geliştirmek gerektiğinin altını çizdi.
Ruslarla geliştirilen Akkuyu Nükleer projesi kapsamında yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Bayraktar, bu öğrencilerin mezun olduğunu ve çalışmaya başladığını ifade etti.
"Akkuyu'da inşa ettiğimiz 4 reaktöre ilave 8 büyük ölçekli reaktör ilave etmeyi planlıyoruz"
Bayraktar, Türkiye'nin önünde Küçük Modüler Reaktör (SMR) meselesi olduğunu, yeni nükleer çağında bu reaktörleri çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.
Bayraktar, bu konuda farklı ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini, Fransızlarla nükleer enerji alanında işbirlikleri olduğunu ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Fransız şirketlerle ekipman tedariği ve santralin bağımsız denetimi konusunda çalışmalar olduğundan bahsetti.
Bakan Bayraktar, Fransızlarla ayrıca, nükleer enerji konusunda yeni santral yapımında veya SMR'lerin nasıl yapabileceklerini de görüştüklerini kaydetti.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisini anlık gelişmelere göre ayarlamadığını ancak gelişen durumlara göre bazı güncellemeler yaptığını dile getirerek, bu stratejinin omurgasını yenilenebilir kaynakların maksimum verimle kullanılmasının oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye'nin kendi gemileriyle Akdeniz'de ve Karadeniz'de kararlılıkla petrol ve doğalgaz aramaya başladığını ve bunu sürdürdüğünü hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisinde ortaya koyduğu uzun dönemli planlarda bir istikrar olduğunun da altını çizdi.
Bakan Bayraktar, SMR alanında başta olmak üzere Türkiye'nin nükleer kapasitesini güçlendirmenin bu stratejinin önemli bir kısmını oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 400 binin üzerine çıktı
Dünya piyasalarında "gaz ve petrolde yaşanan türbülansın da Türkiye'nin enerji stratejisinin doğru olduğunu gösterdiğini" kaydeden Bayraktar, ancak bu stratejinin hayata geçirilmesinde Türkiye'nin hız kazanması gerektiğini de kaydetti.
Bakan Bayraktar, artan elektrik talebi dikkate alındığında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının "ekonomi üzerinde çok büyük bir yük" olduğunu ifade etti.
Bakan Bayraktar, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
Zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunduğunu da aktaran Bayraktar, bunlardan en önemlisini UAEA Başkanı Grossi ile gerçekleştirdiğini söyledi.
Bayraktar, UAEA'nın Türkiye'nin nükleer gelişiminde önemli rol oynadığını dile getirerek, Grossi’nin daha önce Akkuyu Nükleer Santrali’ne de geldiğini hatırlattı.