Piyasalar İsrail-ABD-İran gerilimiyle şekillendi: Altın fiyatları tetiklendi! İşte 11 Mart Çarşamba günü piyasalarda son durum

Tuğba Güner
09:2011/03/2026, Çarşamba
Küresel Piyasalar, İsrail-ABD-İran gerilimiyle şekillendi. Orta Doğu’da jeopolitik gerilim devam ederken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın 11 Mart 2026 gününe sınırlı yükselişle başladı. Tetikte kalmaya devam eden altın fiyatları 5 bin 200 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altında son durum!

Ons altının 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Türkiye’de gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer aldı

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.373,4020

Satış: 7.374,2950


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.197,14

Satış: 5.198,40


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.797,4400

Satış: 12.056,9700


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 47.189,7700

Satış: 48.080,4000


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.079,00

Satış: 48.605,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 23.520,90

Satış: 24.114,06


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 47.189,27

Satış: 48.080,63


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 48.940,60

Satış: 50.198,20


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 4.052,18

Satış: 5.339,89


