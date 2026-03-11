Küresel Piyasalar, İsrail-ABD-İran gerilimiyle şekillendi. Orta Doğu’da jeopolitik gerilim devam ederken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın 11 Mart 2026 gününe sınırlı yükselişle başladı. Tetikte kalmaya devam eden altın fiyatları 5 bin 200 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altında son durum!
Ons altının 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Türkiye’de gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer aldı
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.373,4020
Satış: 7.374,2950
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.197,14
Satış: 5.198,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.797,4400
Satış: 12.056,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 47.189,7700
Satış: 48.080,4000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.079,00
Satış: 48.605,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.520,90
Satış: 24.114,06
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 47.189,27
Satış: 48.080,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.940,60
Satış: 50.198,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.052,18
Satış: 5.339,89