Küresel Piyasalar, İsrail-ABD-İran gerilimiyle şekillendi. Orta Doğu’da jeopolitik gerilim devam ederken altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın 11 Mart 2026 gününe sınırlı yükselişle başladı. Tetikte kalmaya devam eden altın fiyatları 5 bin 200 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altında son durum!

1 /11 Ons altının 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Türkiye’de gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer aldı

2 /11 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.373,4020 Satış: 7.374,2950



3 /11 ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.197,14 Satış: 5.198,40



4 /11 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.797,4400 Satış: 12.056,9700



5 /11 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 47.189,7700 Satış: 48.080,4000



6 /11 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 48.079,00 Satış: 48.605,00



7 /11 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.520,90 Satış: 24.114,06



8 /11 ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 47.189,27 Satış: 48.080,63



9 /11 ATA ALTIN FİYATI

Alış: 48.940,60 Satış: 50.198,20



10 /11 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.052,18 Satış: 5.339,89

