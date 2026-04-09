Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret: Zülfikar kılıcı hediye etti

18:379/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan (soldan 2), MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye, kulübün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra işlemeli bir Zülfikar kılıcı hediye edildi.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Doğan, Bahçeli ile bir araya geldi.

Doğan, misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade eden Bahçeli ise takıma başarılar diledi.

Ertuğrul Doğan'a ziyareti sırasında asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti.



#Devlet Bahçeli
#Trabzonspor
#MHP
#Ertuğrul Doğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
