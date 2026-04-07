MHP İstanbul teşkilatını feshetti

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından Yönter'e yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatı feshedildi. Yazılı açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN EMRİNDEYİZ

İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, yaptığı paylaşımda “Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin inşallah” dedi.

YILMAZ ATANDI

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, daha sonra İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan ismi açıkladı. Yalçın, sosyal medya hesabından, “Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır” duyurusu yaptı.





Yeni başkan Volkan Yılmaz

25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan Yılmaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı’na seçildi. Yılmaz, 2024 yılına kadar bu görevini sürdürdü.



