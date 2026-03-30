MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bayraktar’ın getirildiği bildirildi.

MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."

Özgür Bayraktar kimdir?

İş insani ve siyasetçi Özgür Bayraktar aslen Kırşehirlidir. Ankara doğumlu olan Bayraktar ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı.

Küçük yaşlardan beri çalışarak ve üreterek ülkemize değer katan Bayraktar ulusal ve uluslararası birçok projeye ürün tedarikçisi olan aile şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

2012 yılında Ankara Ticaret Odası “Meclis Üyeliği” ve 2014 yılında Ankara Sanayi Odası “Meclis Üyeliği” görevlerini yaptı.2018-2022 yılları arasında Ankara Sanayi Odası

“Yönetim Kurulu Üyeliği” ve 2022 yılında “Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği” görevlerine seçildi.

Bayraktar, 2018-2023 yılları arasında 1905 AGS-Ankara Galatasaraylı Yönetici ve iș insanları Derneği “Yönetim Kurulu Başkanlığı” yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Genel Başkan Yardımcılığı” görevi yaptı.

MHP Ankara il Teşkilatı’nda “il YÖnetim Kurulu Üyeliği” yaptı.

Millyetçi Hareket Partisi’nin 11. 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

13. Olağan Büyük Kurultay Sonrası MHP “Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı”

görevine getirildi.

Özgür Bayraktar, evli ve iki çocuk babası olup ileri seviyede ingilizce bilmektedir.








