Ateşkes akaryakıt fiyatlarına yansıdı: Motorine ve benzine indirim geliyor

18:399/04/2026, Perşembe
IHA
Düşen petrol fiyatları nedeniyle 10 Nisan Cuma günü itibariyle motorin ve benzine indirim geliyor.
ABD ile İran arasında varılan ateşkes akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıdı. Bu geceden itibaren motorine litre başına yaklaşık 13 lira, benzine ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim geliyor. Bu geceden itibaren motorine litre başına yaklaşık 13 lira, benzine ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da motorin 72,41 liraya düşecek

Petrolün varil fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt ürünlerine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak motorinin litre başına 12,88 TL, benzinin litre başına ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.

Yarın yapılması beklenen indirimle birlikte İstanbul’da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek.

Yüksek fiyatın sebebi arz eksikliği

Mazotun fiyatının savaş döneminde benzinden daha pahalı olmasının sebebi Suudi ve Irak petrollerini, daha fazla mazot vermeleri ve bu ülkelerden arz eksikliği sebebiyle yaşandığı belirtildi.



