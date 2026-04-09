Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

(ABD-İran geçici ateşkesi) Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.

İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır.

Ateşkesin sahada Lübnan’ı da kapsayacak şekilde, kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bu dönemde İsrail’in Batı Şeria’daki fiillerini endişe ile takip ediyoruz.

(ABD-İran geçici ateşkesi) 2 hafta yeterli olmayabilir. Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır"

Ayrıca İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlam bir temele dayandırılarak normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede barış ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz.

Türkiye olarak bu süreçte aktif rol oynamaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyorum.

Bölgemizdeki önemli yapı taşlarından bir tanesi de şüphesiz komşumuz Suriye'nin istikrarıdır. Suriye halkı 14 yıl boyunca şiddetle mücadele etmiş ve 8 Aralık 2024'te tarihi bir devrime imza atmıştır.

Suriyeli kardeşlerimiz, geçen bu süre içerisinde ülkelerinin siyasi ve ekonomik açıdan yeniden inşalarında azimle ilerlemiş istisnai bir başarı elde etmişlerdir.

Suriye'nin bölgemizde yaşanan krizlerden uzak tutulması son derece önemlidir. Son dönemde Suriye ile yürüttüğümüz görüşmelerin arka planında esasen bu amaç yatmaktadır.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu toplantımız çok zor bir süreçte gerçekleşiyor. Nitekim bölgemizde farklı farklı gelişmeleri görüyoruz. Özellikle Suriye'nin ileri ve gelişimi sırasında tabi biz ilişkilerimiz özellikle kazan-kazana bağlı bir ilişkilerdir ve stratejik ilişkilerimiz gittikçe gelişiyor.

Türkiye ile ve Ankara'da güvenilir ve bağlı bir şekilde bir işbirliği ortak bulduk. Biz de böylelikle istikrarı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve aynı zamanda Türkiye, kardeş Türkiye ülkesi ile birlikte enerji, ticaret, altyapı gibi alanlarda büyük bir işbirliği içerisindeyiz ve böylelikle bütün tehditleri de bertaraf etmekteyiz.

Bu işbirliğinin bir başka süreci de aynı şekilde Suriye'yi ve Türkiye ile olan ilişkilerin enerji konusudur. Hazar Denizi, Akdeniz ve buralardaki işbirliğimiz de artacaktır. Buradaki gerçekleştireceğimiz projeler de her iki ülke için çok büyük bir önem arz etmektedir.

Ülkenin müesseselerini yeniden inşa etmek ki hızlı bir şekilde ilerlemekte ve şunu söylemem gerekir ki ilk parlamentoyu Suriyeliler için... Haseke'de başlayacaktır ve böylelikle yakında bu parlamentonun ilk oturumu gerçekleştirilmiş olacağız.

Biz de Suriye ile SDG arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kalacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyorum ve böylelikle hem sınırlar, petrol kuyularıyla ilgili tüm anlaşmaları yerine getiriyoruz. Biz her zaman şunu diyoruz, tek ülke, tek ordu ve egemenliğini koruyan bir ülke olarak inşa edeceğiz.

Hem Kürt kardeşlerimizi de hem de bütün Suriye oluşumlarını tek çatı altında olmasını önem veriyoruz. Hem güvenlik ve askeri cihazların da birlikte olması bizim için de gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor.

Tabii bizim ulusal çabalarımız da uluslararası çabalarımızla bağlıdır. ABD ve İran arasındaki bu barış gerçekten çok önemlidir. Böylelikle bölgedeki istikrarı destekleyecektir. Sayın basın mensupları, Suriye 14 yıl boyunca çok büyük bir kayıp vermiştir ve ne yazık ki milyonlarca şehitler ve milyonlarca göç verdik ve bundan dolayı büyük bir etki altında kalmıştık.

Ancak biz tekrar yeniden ayağa kalkmalıyız ve bu tür durumların bir daha ileride engellenmesi için çabalarımızı sarf etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bölgedeki ülkelerin... egemenliğini koruması gerekir Lübnan'da olsun ve diğer ülkelerde olsun.